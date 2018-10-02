В Киевской области полиция задержала молодого человека, который поджег мужчину, выбивая признание.

– В помещение пострадавшего в селе Поправка Белоцерковского района незаконно проникли четверо неизвестных мужчин, лица которых были закрыты медицинскими масками. Нападавшие схватили хозяина и начали его жестоко избивать, требуя от него признания в совершении кражи. После того, как пострадавший отрицал свою причастность к указанной краже, один из нападавших облил его горючей смесью и поджег ее. После этого пострадавший также не признал своей вины. Нападавшие потушили огонь на мужчине и скрылись с места происшествия, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

У пострадавшего термические ожоги шеи и рук первой, второй степени и многочисленные ушибы и гематомы.

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Правоохранители задержали одного подозреваемого причастного к совершению преступления – 26-летнего местного жителя. Другие нападающие установлены, полицейские работают над их задержанием.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (Пытки) и ч. 1 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.



Выбивали признание: в Киевской области мужчину едва не сожгли заживо / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье женщина устроила самоубийство, подпалив себя.

Фото: ГУ НП в Киевской области.