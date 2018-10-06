Браузер Google Chrome перестанет работать на устройствах с версией операционной системы Android ниже 4.4.

Об этом сообщает портал ixbt.

Корпорация Google повысит требования к использующем браузер устройствам, в связи с чем он перестанет запускаться на устройствах с операционными системами Android 4.1-4.3. Согласно статистике Google, такие ОС до сих пор установлены на 3,2% из порядка миллиарда планшетов и смартфонов, использующих Android, т.е. на 32 млн устройств.

Ситуация для владельцев гаджетов, работающих на устаревшей ОС, осложняется тем, что аппаратные возможности устройств не позволяют обновить Android до 4.4, а значит им придется пользоваться сторонними браузерами.

ОС Android 4.1 вышла 10 июля 2012 года, а первая стабильная версия мобильного Chrome для Android – 27 июня 2012 года. Последняя версия операционной системы – 8.0 Oreo – появилась в 2017 году.

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К слову, компания Microsoft удалила из своего магазина приложений установочную программу Google Chrome, из-за чего пользователи Windows 10 S не смогут поставить браузер.