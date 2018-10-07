PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории / В Киеве педофил развращал 6-летнего ребенка/

В Киеве педофил развращал 6-летнего ребенка

В Оболонском районе столицы мужчина приставал к 6-летнему ребенку.

Все произошло по адресу улица Маршала Малиновского, 1, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

К правоохранителям обратился отец ребенка, который рассказал, что неизвестный развращал его 6-летнего ребенка.

Читайте: Похож на разыскиваемого педофила: в Киеве нашли труп с отрезанными гениталиями

На данный момент правоохранители разыскивают мужчину 50-55 лет, ростом около 170 сантиметров, который одет в темную одежду. Из отличительных черт — на голове у него берет темно-синего цвета.

Ранее Факты ICTV писали, что в Боярке Киевской области россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища.

Фото:  Oksanabratanova | Dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выехал на встречную полосу: на Харьковщине легковушка протаранила автобус
Чтобы голова дышала: в РФ мужчина проткнул себе череп кинжалом
Мама отказалась лечить: в Киевской области умерла 3-месячная девочка
В Киевской области россиянин год развращал 7-летнюю дочь товарища
В Черкасской области школьник впал в кому после избиения одноклассниками
Прочитал по губам: доставщик пиццы спас женщину от похитителя
В поезде Львов – Запорожье нашли мертвую женщину
После цунами и землетрясения: в Индонезии извергается вулкан
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка