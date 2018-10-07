В Оболонском районе столицы мужчина приставал к 6-летнему ребенку.

Все произошло по адресу улица Маршала Малиновского, 1, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

К правоохранителям обратился отец ребенка, который рассказал, что неизвестный развращал его 6-летнего ребенка.

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На данный момент правоохранители разыскивают мужчину 50-55 лет, ростом около 170 сантиметров, который одет в темную одежду. Из отличительных черт — на голове у него берет темно-синего цвета.

Ранее Факты ICTV писали, что в Боярке Киевской области россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища.

Фото: Oksanabratanova | Dreamstime.com