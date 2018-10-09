Одной из версий взрывов на военных складах боеприпасов в Ичне Черниговской области является теракт.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
– По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины, – заявил он.
Также он добавил, что продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Уточняется нанесенный ущерб.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
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Напомним, что Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию и следят за тем, что происходит сейчас в Ичне.