Одной из версий взрывов на военных складах боеприпасов в Ичне Черниговской области является теракт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

– По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины, – заявил он.

Также он добавил, что продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Уточняется нанесенный ущерб.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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