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Котенок проехал 27 км под капотом и выжил

В США котенок проехал под капотом автомобиля 27 километров и выжил.

Об этом сообщил информационный портал Idaho News.

Инцидент произошел в городе Нампа, штат Айдахо. Брайан Рэй вернулся на машине домой с работы и услышал странный звук из-под капота. Вместе с женой они подняли крышку и обнаружили перепуганного котенка.

Животное забилось под блок цилиндров, его не получалось достать сверху. Рэй поднял машину с помощью домкрата, и его супруга разглядела морду котенка, на которой была небольшая ранка.

– Я очень боялась, что у него внутреннее кровотечение. И что, когда мы его достанем, его начнет рвать кровью, — призналась она.

Кое-как им удалось вытащить котенка. Супруги сразу отнесли его в ближайший приют, где ветеринары осмотрели животное. У котенка, которого прозвали Шиповником (Briar), нижняя губа оторвалась от линии десен. Врачи планируют вскоре прооперировать животное.

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К слову, в австралийском штате Квинсленд женщина постирала белье вместе с кошкой. Животное выжило.

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