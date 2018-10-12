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Закон о языке: в ЕС рекомендуют отправить проект в Венецианскую комиссию

В ЕС рекомендуют Украине направить принятый в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д) на экспертизу в Венецианскую комиссию.

єс

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, передает УНИАН.

В ЕС выразили позицию относительно принятого на прошлой неделе Верховной Радой в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

– Нам известно, что украинский парламент принял проект закона о языке в первом чтении. Украина должна и впредь придерживаться своих международных обязательств, в том числе на основе Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, – говорится в заявлении.

Также в ЕС отметили, что им известно о других законопроектах, направленных в парламент группой народных депутатов.

В связи с этим подчеркивается, что дальнейшая подготовка соответствующего законодательства должен соответствовать европейским стандартам и учитывать мнение национальных меньшинств.

– Любое возможное новое законодательство в этой области должно обеспечивать соблюдение соответствующих международных и европейских стандартов и опираться на широкий консультативный процесс с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе на меньшинства.
Рекомендуется представление новых законодательных предложений Венецианской комиссии для принятия заключения, – заявили в ЕС.

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К слову, Факты ICTV узнали, почему языковой вопрос подняли перед выборами, что предусматривает законопроект и заставит ли он украинцев общаться исключительно на украинском.

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