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УПЦ не будет? Что должна сделать Украина до получения томоса

К моменту получения томоса придется провести немало процедур. Уже сейчас возникает целый ряд спорных вопросов.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Спорные вопросы:

  • модель объединения
  • устав новой церкви
  • порядок избрания ее предстоятеля
  • название

По словам предстоятеля УАПЦ Макария, диалог с УПЦ КП не очень получается.

По мнению специалистов, перед проведением объединительного собора следовало бы обсудить устав новой церкви и процедуру избрания ее председателя. Но патриарх Филарет считает, что обсуждать нечего – все должно происходить как можно быстрее и на основе устава УПЦ Киевского патриархата.

Такая ультимативная позиция может создать проблемы, уверены эксперты. С другой стороны, в настоящее время Филарет в кругу сторонников автокефалии просто не имеет себе равных по авторитету и опыту. Согласно социологическим опросам, ему доверяют почти 30% украинцев – больше остальным отечественным религиозным деятелям.

Читайте: Украинская православная церковь: история и что будет дальше

Глава УПЦ МП Онуфрий сразу отстранился от объединительных процессов. По подсчетам наблюдателей, в объединенную церковь готовы перейти около 20 епископов Московского патриархата. Они могут выдвинуть собственную кандидатуру в руководители новой церкви, но без реальных шансов на успех. УАПЦ – самая маленькая церковь, имеет около тысячи приходов. Она и не претендует на пост главы церкви, но, по мнению специалистов, им бы хотелось сохранить свое лицо, чтобы митрополит Макарий после объединения имел какой-то статус. Если же Филарет на это не согласится, УАПЦ может даже отказаться от объединения, предполагают эксперты.

Непонятным остается и название будущей объединенной церкви. Дело в том, что название Украинская православная церковь – юридически закреплено за УПЦ Московского патриархата. И уступать названием там не собираются. В обращениях к Варфоломею о предоставлении томосу фигурировало название Православная церковь в Украине.

Ранее Факты ICTV писали, что надо сделать для получения томоса, когда это произойдет и что станет с Московским патриархатом.

Фото: УНИАН. 

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