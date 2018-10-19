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В Херсоне русский язык потерял статус регионального

Херсонские депутаты проголосовали за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального

За соответствующее решение проголосовали депутаты Херсонского городского совета, сообщает УНН.

Во время сегодняшней сессии горсовета депутаты рассмотрели вопрос о прекращении действия решения горсовета от 21.08.12 О реализации положений Закона Украины Об основах государственной языковой политики в городе Херсон.

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Свои голоса за отдали 33 депутата из 38.

Напомним, Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году Закон Об основах государственной языковой политики, так называемый закон Кивалова-Колесниченко, незаконным.

Фото: dreamstime.

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