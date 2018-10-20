Гороскоп на сегодня рекомендует заняться образовательными занятиями и активным отдыхом.

Гороскоп на сегодня, 20 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Любознательность и интерес к новому поможет восприятию новой информации. Особенно удачными могут быть занятия по астрологии или психологии.

День располагает к подвижному времяпровождению: пешие прогулки, катание на велосипедах. Желательно провести время на свежем воздухе, особенно благоприятно побывать у водоема.

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Эмоционально день может быть разным, возможны всплески раздражения, стоит быть аккуратнее с этим, особенно внутри семьи.

Уравновесить настроение поможет медитация или релакс. Сегодня не стоит начинать что-то новое и важное, лучше всего заниматься своим здоровьем.

Финансовые вопросы и социальную активность сегодня лучше свести к минимуму.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.