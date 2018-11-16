В Кировоградской области 40-летний мужчина облил свою жену бензином и поджег.

Тело женщины обгорело на 70%, больше половины ран очень глубокие. Она находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Апостроф.

Произошло все на фоне конфликта, мужчина пришел домой пьяным, что вызвало недовольство со стороны супруги. Чтобы ей отомстить он заманил ее в сарай, закрыл за ней дверь и начал обливать бензином.

– Он впустил ее первую, чтобы она зашла, затем закрыл двери, и потом облил ее бензином, и в рот ей налил бензина, – рассказала сестра пострадавшей.

Одежда на ней была легкая и быстро воспламенилась и сгорела. Женщина выбежала на улицу и бросилась в соседний двор, где ее и потушили с помощью ведра воды.

Сейчас мужчина находится под стражей, правоохранители возбудили дело по статье умышленное убийство. Однако он сам своей вины не признает.

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К слову, в центре Кривого Рога 40-летний мужчина попытался сжечь себя заживо перед стелой с фотографиями погибших воинов АТО.