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Погода в Украине на сегодня, 16 ноября (КАРТА)

16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

16 ноября на востоке почти без осадков, температура ночью до -2°, днем до +3°.

Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и снегопады. Температура до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +4°.

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В северных областях солнечно и без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°.

К слову, синоптики прогнозируют, что зимняя погода в Украине в выходные сохранится.

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