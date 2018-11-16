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Факти / Без категорії / Вбивство журналіста Сергієнка: суд відпустив злочинців під заставу/

Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил преступников под залог

Сегодня Сосновский районный суд города Черкассы отпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Подозреваемому в организации убийства журналиста Вадиму Мельнику назначили залог 2 млн. грн. Исполнителю преступления Виктору Горбенко выставили залог в 800 тыс. гривен.

Об этом пишет Insider.

Такое решение суда привело к волне протеста среди волонтеров и участников Нацкорпуса. Они заблокировали помещение суда и не выпускали оттуда судей.

Свое недовольство таким вердиктом суда высказал в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев. Он написал, что организатора убийства искали два года. Задержали его и четырех исполнителей. Пятого  исполнителя нашли в США, куда и выслали все необходимые документы для его задержания.

– Как реализовать конституционное право человека на жизнь, если такое происходит в правоохранительной системе? – написал Князев.

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Напомним, что журналиста  Василия Сергиенко похитили и убили 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его тело нашли на следующий день в яме.

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