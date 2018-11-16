Сегодня Сосновский районный суд города Черкассы отпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Подозреваемому в организации убийства журналиста Вадиму Мельнику назначили залог 2 млн. грн. Исполнителю преступления Виктору Горбенко выставили залог в 800 тыс. гривен.

Об этом пишет Insider.

Такое решение суда привело к волне протеста среди волонтеров и участников Нацкорпуса. Они заблокировали помещение суда и не выпускали оттуда судей.

Свое недовольство таким вердиктом суда высказал в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев. Он написал, что организатора убийства искали два года. Задержали его и четырех исполнителей. Пятого исполнителя нашли в США, куда и выслали все необходимые документы для его задержания.

– Как реализовать конституционное право человека на жизнь, если такое происходит в правоохранительной системе? – написал Князев.

Читайте: Расстрел на Майдане: арестован снайпер, который стрелял в активистов

Напомним, что журналиста Василия Сергиенко похитили и убили 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его тело нашли на следующий день в яме.