В прокат выйдет фильм, предназначенный для взрослых Дэдпул-2 перемонтированый для публики 13+.

Лента называет Однажды с Дэдпулом.

Сюжет строится на том, что Дэдпул похищает Фреда Сэвэджа (с ним сняли несколько новых сцен. – Ред.), которому и начинает пересказывать все события второй части фильма.

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К слову, это отсылка к картине Принцесса-невеста. В ней Сэвэдж в 1987 году сыграл болеющего мальчика, которому дедушка рассказывает сказку.

В трейлере новый герой иронично задевает постоянно Дэдпула насчет того, что последний официально не входит в киновселенную Marvel (Права на Дэдпула принадлежат Fox. – Ред.).

Часть вырученных денег в прокате пойдут на благотворительность. Это было условие Райана Рейнольдса, который сыграл главного героя.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский фильм Донбасс режиссера Сергея Лозницы получил главную награду на 15 фестивале европейского кино в испанской Севилье.

Фото: Скриншшот из видео

Видео: 20th Century Fox