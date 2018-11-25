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Факти / Без категорії / Екіпажі у Керченській протоці готові до висадки десанту РФ - ВМС України/

Экипажи в Керченском проливе готовы к высадке десанта РФ – ВМС Украины

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заверил, что украинские экипажи бронекатеров в Керченском проливе готовы к возможной высадки российского экипажа.

– Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадки (российского. – Ред.) десанта, – отметил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Радио Свобода.

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать ход событий. Также Воронченко опроверг информацию о том, что российское судно село на мель.

Кроме того, адмирал сравнил нынешнюю ситуацию с событиями в Крыму в 2014 году.

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– Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем, – рассказывает Воронченко.

Он добавил, что сейчас проход украинским бронекатерам путь блокируют 8 кораблей РФ: 2 судна Черноморского флота и 6 катеров пограничной службы ФСБ.

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Экипажи в Керченском проливе готовы к высадке десанта РФ – ВМС Украины / 3 фотографии

Напомним, сегодня во время планового перехода украинских военных кораблей в Азовском море российский катер протаранил буксир.

Фото: КерчьИНФО 

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