Фильм Робин Гуд стартует в кинотеатрах с 29 ноября. Факты ICTV уже посмотрели долгожданную ленту и готовы поделиться своими впечатлениями.

Увидев трейлер этого фильма о приключении, захотелось непременно сходить на него. Его съемки начались 20 февраля 2017 года в Дубровнике, Хорватия. Бюджет фильма – 100 миллионов долларов. Но за первую неделю проката в США, лента собрала лишь 22,9 миллиона. Наши впечатления от фильма читайте дальше.

Сюжет

Разбойник Робин Гуд один из самых популярных героев сказок и фильмов. Современная экранизация фильма переносит нас в средневековую Англию, где и развиваются все события.

Забудьте все, что вы знали до этого, это вам не сказка на ночь.

Молодой парень Робин с Локсли хочет установить справедливость между властью и бедным народом. После побега домой с войны парень обьединяет силы с мавританцем Маленьким Джоном, ради общей цели – вернуть все украденные деньги владельцам.

Но на их благородном пути будет много сложных решений, потерь и неожиданных, шокирующих поворотов. Героя сказок Робина Гуда нам откроет по-новому история любви, которая появилась у него при странных обстоятельствах.

У воров нет времени на любовь.

Придумав Робину с Локсли образ бесстрашного борца, друзья поднимают революцию, вдохновляя простонародье на перемены. Одновременно парень пытается втереться в доверие врагам, притворяясь “своим”. Но строгий шериф Ноттингема уверен, что поймает Робина Гуда и это только вопрос времени.

Люди – единственные существа, которые боятся смерти.

Борьба ожесточенная и длительная. Сам сюжет развивался динамично, но большинство моментов были очевидными.

Актеры и съемочная группа

Кинорежиссер ленты – Отто Батхерст, сценарист – Джоби Гарольд, кинопродюсер – Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Дэвиссон, Джоби Гарольд, Бэзил Иваник, Тори Таннелл, кинооператор – Джордж Стил.

Главный герой досталась Терону Эджертону, известного нам из фильма Kingsman: Тайная служба. Терон выглядел неплохо в амплуа легендарного Робина Гуда, но, возможно, его внешность слишком хорошенькая для такого образа.

Известно, что на роль Робина также претендовали Джек Хьюстон, Николас Холт, Джек Рейнор, Дилан О’Брайен. Также в фильме сыграли Джейми Фокс (Маленький Джон), Ив Хьюсон (Марианна), Бен Мендельсон (Шериф Ноттингема), Тим Минчин (Брат Тук), Джейми Дорнан (Уилл Скарет) и другие.

Актерская игра не разочаровала, все выглядело вполне естественно и гармонично.

Ты бессилен только тогда, когда веришь в свою слабость.

Общее впечатление

На фильм поклали много надежд, новая версия старого Робина Гуда, по моему мнению, на сто процентов не оправдала ожиданий.

Из минусов – странно было видеть современную одежду. В память врезался плащ и гольф с современной текстурой, в толпе на юноше была надета толстовка. Также отметила, что во время каких-то небольших схваток, когда Робин падал и с кем то боролся, у него на лице не было ни грязи, ни побоев, это выглядело не реалистично.

Начало довольно запутанное, но со временем все становится понятно. Хотя сюжет и интересный, мне не хватило больше интриги и неожиданности.

Хочется отметить операторскую работу, она была на высшем уровне. Красивые кадры природы, гармоничная игра со светом, плавные переходы от одних деталей к другим, даже жестокие моменты насилия отснятые реалистично. В общем операторы сделали картину качественной.

Также нет затянутых кадров, музыка подобрана удачно и со вкусом. Фильм хороший, я бы советовала сходить, но не ожидайте, что вы увидите что-то чрезвычайное. Предлагаю вам посмотреть и составить свое мнение об этой картине. Кстати, концовка интригующая и намекает об интересном возможном продолжении.

Сюжет: 8/10

Режиссура: 8/10

Игра актеров: 10/10

Атмосфера: 10/10

Общая оценка Фактов ICTV: 9/ 10

Литвиненко Анастасия