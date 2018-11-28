Курс гривны ослабеет к концу года не из-за введения военного положения, а из-за экономических факторов, которые были ранее спрогнозированы.

Курс доллара совершил скачек из-за психологического фактора. В то же время экономических событий, которые могут негативно повлиять на валютный курс гривны, нет.

Такое мнение высказал сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин в блоге для Фактов ICTV.

По словам экономиста, введение военного положения не повлияет на экономику Украины. Также закон не испугает инвесторов и кредиторов, в том числе Международный валютный фонд.

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Это, а также позитивные макрофакторы дают возможность прогнозировать, что резкого обвала курса гривны до конца года не будет, утверждает эксперт.

– То, что вынесли в обменниках – это реакция людей. Снять деньги и сберечь их у себя дома в валюте. Но серьезных оснований для того, чтобы курс резко просел – нет.

Как сообщалось, в МВФ заявили, что введение военного положения не накладывает юридических ограничений на сотрудничество с Украиной.