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В Киеве затопило туннель на Телиги – движение перекрыто

В Киеве туннель на улице Елены Телиги затопило. Движение частных автомобилей остановлено, а троллейбусы курсируют не по графику.

Из-за того, что туннель на улице Елены Телиги перекрыли, образовались пробки, сообщает КП Киевпастранс.

Движение частных автомобилей в тоннеле перекрыли, а троллейбусы №16, 19, 22, 23, 27, 30, 35 курсируют с отклонением от графика.

Причины перекрытия тоннеля не уточняются.

Вести со ссылкой на источники в Киевпасстрансе пишут, что растаявший снег затопил туннель. Коммунальщики проводят работы по расчистке туннеля.
Ранее Факты ICTV писали, что экспресс Киев – аэропорт Борисполь хотят соединить со киевским метро.

Фото: КП Киевпастранс.

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