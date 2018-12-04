В Киеве туннель на улице Елены Телиги затопило. Движение частных автомобилей остановлено, а троллейбусы курсируют не по графику.
Из-за того, что туннель на улице Елены Телиги перекрыли, образовались пробки, сообщает КП Киевпастранс.
Движение частных автомобилей в тоннеле перекрыли, а троллейбусы №16, 19, 22, 23, 27, 30, 35 курсируют с отклонением от графика.
Причины перекрытия тоннеля не уточняются.
Вести
со ссылкой на источники в Киевпасстрансе пишут, что растаявший снег затопил туннель. Коммунальщики проводят работы по расчистке туннеля.
Фото: КП Киевпастранс.
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