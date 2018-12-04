Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Катерины Гандзюк нашли еще одного подозреваемого. Кто такой Левин и почему его не могут арестовать – в материале Фактов ICTV.

По словам, генерального прокурора Юрия Луценко ключевым подозреваемым по делу Катерины Гандзюк является некий Левин.

Позже народный депутат Мустафа Наем написал, что Алексей Левин, настоящая фамилия которого Москаленко, 41-летний уроженец Херсона.

Левин давно известен, как криминальный авторитет. Кроме того, он входит в известную в Херсонской области банду Москал. Как и его отец (Тоже Алексей Москаленко. – Ред.) он отбывал тюремный срок за серию убийств.

– Общее количество доказанных убийств – 15 человек. Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано, – отметил Юрий Луценко.

Левин вышел на свободу в июне 2016 года. После чего стал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, который находится в близком окружении главы областного совета Владислава Мангера.









Убийство Гандзюк: кто такой Левин и что известно о новом подозреваемом / 2 фотографии

– Он не однократно была в офисе у организатора убийства Игоря Павловского; и по неподтвержденной информации, именно он на машине Николая Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей, – рассказывает Мустафа Наем.

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Также он добавил, что Москаленко-Левин сейчас находится в Доминиканской республике.

Информацию о том, что подозреваемый находится за пределами Украины подтвердил и Юрий Луценко. Левин выехал за границу сразу после задержания двоих подозреваемых.

Как сообщалось, по делу Гандзюк арестовали экс-помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

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