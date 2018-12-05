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Регина Тодоренко родила первенца

В Москве Регина Тодоренко родила сына своему супругу Владу Топалову.

Регина Тодоренко родила сына, сообщает портал PEOPLETALK.

По словам ее супруга Влада Топалова, и мама, и малыш себя чувствуют хорошо.

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Также по информации некоторых росСМИ, рост мальчика – 59 см, а вес – 3,690 кг.

Ранее Факты ICTV писали, что младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон – Пиппа впервые стала мамой.

Фото: reginatodorenko

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