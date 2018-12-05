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Впервые за сезон: в Украине человек погиб от ОРВИ

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили о летальном исходе от ОРВИ.

Это первый летальный случай от ОРВИ за этот сезон осень-зима 2018 года, сообщает пресс-служба Минздрава.

– Один человек умер в результате риновирусной инфекции, летальных случаев от гриппа не зарегистрировано, – отметили в ведомстве.

Однако не уточняется, где именно произошла трагедия.

Читайте: Как защитить ребенка от простуды

Ранее Факты ICTV писали, что как уберечь себя от вируса и помогает ли в этом прививка от гриппа.

Фото: Ocusfocus | Dreamstime.com

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