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Визит Грибаускайте в Киев: список перекрытых улиц

В Киеве могут перекрыть часть улиц из-за визита президента Литвы Дали Грибаускайте.

Движение могут ограничить сегодня, 7 декабря, с 8.00 до 18.00, сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

Это связанно с приездом президента Литвы Дали Грибаускайте в Киев.

Движение временно ограничат на автодорогах:

  • проспект Бажана
  • Столичное Шоссе
  • Парковая дорога
  • бульвар Дружбы Народов
  • улица Бойчука
  • улица Зверинецкая
  • улица Бусловская
  • улица Лаврская
  • улица Грушевского
  • улица Шелковичная
  • улица Институтская
  • Владимирский спуск
  • улица Петра Сагайдачного
  • улица Игоревская
  • улица Набережно-Крещатицкая
  • улица Боричев Ток

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Ранее Факты ICTV писали, что в  связи с празднованиями Нового года планируется перекрытие или ограничение движения в центре столицы на два месяца – с 24 ноября по 24 января.

Фото: kyivgo

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