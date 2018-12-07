В Киеве могут перекрыть часть улиц из-за визита президента Литвы Дали Грибаускайте.

Движение могут ограничить сегодня, 7 декабря, с 8.00 до 18.00, сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

Это связанно с приездом президента Литвы Дали Грибаускайте в Киев.

Движение временно ограничат на автодорогах:

проспект Бажана

Столичное Шоссе

Парковая дорога

бульвар Дружбы Народов

улица Бойчука

улица Зверинецкая

улица Бусловская

улица Лаврская

улица Грушевского

улица Шелковичная

улица Институтская

Владимирский спуск

улица Петра Сагайдачного

улица Игоревская

улица Набережно-Крещатицкая

улица Боричев Ток

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Ранее Факты ICTV писали, что в связи с празднованиями Нового года планируется перекрытие или ограничение движения в центре столицы на два месяца – с 24 ноября по 24 января.

Фото: kyivgo