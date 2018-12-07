В Киеве могут перекрыть часть улиц из-за визита президента Литвы Дали Грибаускайте.
Движение могут ограничить сегодня, 7 декабря, с 8.00 до 18.00, сообщили в Управлении государственной охраны Украины.
Это связанно с приездом президента Литвы Дали Грибаускайте в Киев.
Движение временно ограничат на автодорогах:
- проспект Бажана
- Столичное Шоссе
- Парковая дорога
- бульвар Дружбы Народов
- улица Бойчука
- улица Зверинецкая
- улица Бусловская
- улица Лаврская
- улица Грушевского
- улица Шелковичная
- улица Институтская
- Владимирский спуск
- улица Петра Сагайдачного
- улица Игоревская
- улица Набережно-Крещатицкая
- улица Боричев Ток
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Ранее Факты ICTV писали, что в связи с празднованиями Нового года планируется перекрытие или ограничение движения в центре столицы на два месяца – с 24 ноября по 24 января.
Фото: kyivgo