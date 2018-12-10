В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка. В результате аварии погибли два человека.

– ДТП произошло возле села Мачехи. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer и грузовик МАН, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.

В результате аварии погибли 37-летний водитель легковушки и 36-летняя пассажирка.

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Сведения внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК Украины.













В Полтавской области грузовик раздавил легковушку: два человека погибли / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Словении столкнулись два микроавтобуса с украинцами. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина, еще трое пассажиров получили тяжелые травмы.

Фото: ГУНП в Полтавской области.