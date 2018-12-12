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Факти / Без категорії / Теракт у Страсбурзі: у будинку стрілка знайшли склад зброї/

Теракт в Страсбурге: в доме стрелка нашли склад оружия

В доме стрелка, который вчера устроил теракт в Страсбурге, нашли целый набор оружия.

Среди оружия были граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Находку полиция обнаружила еще во вторник утром, когда проводила обыск в рамках расследования дела об убийстве. Тогда правоохранительные органы и хотели задержать стрелка.

Полиция уже задержала четырех родственников подозреваемого и в настоящее время они находятся под стражей. Ранее сообщалось о задержании и двоих братьев стрелка.

В местах, которые часто посещал стрелок, проведены обыски.

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Напомним, что 11 декабря вечером произошла стрельба в Страсбурге, в ходе которой погибло 3 человека, еще 12 людей получили ранения. Объявлен план перехвата, однако пока попытки полиции задержать стрелка остаются безуспешными.

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