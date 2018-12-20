Россия усиливает давление на Украину, на что Киев просит ответить международных партнеров.

Международные партнеры должны ответить на усиливающуюся агрессию России в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Politico. По его словам, Москва преследует целью присоединение нашей страны к “взбодрившейся Российской империи”.

– Своим последним нападением Путин фактически хватает Украину руками за горло и сжимает его.

Министр объяснил, что президент РФ Владимир Путин не может согласиться на путь Украины в ЕС и НАТО: “Это анафема для Путина”.

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В связи с этим, Климкин призвал продолжить давить на Россию, в том числе требуя отпустить пленных военных моряков, которые удерживаются в Москве. По его словам, это поможет безопасности Запада.

К слову, ранее Климкин предложил партнерам из Европы варианты санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе.