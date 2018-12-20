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В Киеве с моста Метро мужчина упал в Днепр

В Киеве сегодня в 12.15 с моста Метро в Днепр упал мужчина. Водолазам удалось его спасти.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Киеве.

Мужчина упал возле второй опоры моста в воду, а не на лед, что и спасло ему жизнь.

С помощью оборудования спасатели достали мужчину из воды и передали медикам.

Пока неизвестны обстоятельства происшествия, этим займется полиция.

 

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В Киеве с моста Метро мужчина упал в Днепр / 3 фотографии

Читайте: В Луцке женщина упала с 8 этажа и выжила

К слову, два года назад в Киеве 17-летний подросток упал с недействующего Рыбальского моста и погиб.

Фото, видео: Головне управління ДСНС України у м.Києві

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