В Киеве сегодня в 12.15 с моста Метро в Днепр упал мужчина. Водолазам удалось его спасти.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Киеве.
Мужчина упал возле второй опоры моста в воду, а не на лед, что и спасло ему жизнь.
С помощью оборудования спасатели достали мужчину из воды и передали медикам.
Пока неизвестны обстоятельства происшествия, этим займется полиция.
В Киеве с моста Метро мужчина упал в Днепр / 3 фотографии
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К слову, два года назад в Киеве 17-летний подросток упал с недействующего Рыбальского моста и погиб.
Фото, видео: Головне управління ДСНС України у м.Києві
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