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Гороскоп на сегодня, 21 февраля

Каким будет 21 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 21 февраля

Гороскоп на сегодня, 21 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День располагает к делам, рассчитанным на длительный срок и неизменность. Это может быть покупка собственности, первое вхождение в дом — все, предполагающее стабильность.

Деструктивные решения, резкие проявления желательно исключить (например, общение с врагами или неприятными для вас людьми). Хорошо бы найти время на любимого человека, побыть с семьей.

Любая форма благотворительности, помощи окружающим, участие в общественной деятельности может принести удовлетворение и удачу. С окружающими взаимодействовать лучше с особым тактом, дипломатично.

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Неблагоприятно: брать или давать деньги в долг.

Благоприятно: надевание новой одежды или украшений.

Ранее Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на февраль 2019 года для всех знаков зодиака.

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