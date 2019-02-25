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В Макеевке подорвали командира “МВД ДНР”

В оккупированной Макеевке подорвали автомобиль так называемого командира подразделения “МВД ДНР”.

В Макеевке подорвали командира “МВД ДНР”

В Макеевке подорвали автомобиль, в котором находился так называемый командира подразделения “МВД ДНР”, сообщают СМИ боевиков.

Пострадавшего госпитализировали.

Читайте: Возле резиденции ОБСЕ в Донецке прогремели три взрыва

Взрывное устройство заложили под авто.

Ранее Факты ICTV писали, что вблизи пункта пропуска Еленовка взорвался гражданский автомобиль – микроавтобус Mercedes. В результате этого погиб мужчина, две женщины пострадали.

Фото: WarGonzo

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