Каким будет 8 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 8 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Благоприятный день для дел и начинаний, предполагающих получение долгосрочного результата.

Хорошее время для творческой деятельности, занятий музыкой, танцами, посещения театра и художественных выставок.

Сегодня можно побаловать подарками себя и близких – день располагает к легкости, радостному общению и проявлению щедрости.

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Но не забывайте, что в целом сфера коммуникаций сейчас страдает, поэтому постарайтесь быть очень внимательными в общении, особенно в подборе нужных слов. Хорошим помощником сегодня будет интуиция – она может проявиться довольно мощно, и главное не забывать к ней прислушиваться.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на март 2019 для всех знаков зодиака.