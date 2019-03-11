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Боевик сбежал из ОРДЛО из-за издевательств российских командиров

Боевик, служивший в составе незаконных вооруженных форми на оккупированных территориях Луганской области, не выдержал издевательств российских командиров и решил вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Бойовик втік із ОРДЛО від знущань російських командирів

Мужчину задержали при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам СБУ, и сейчас он дает показания о преступлениях военных РФ и их марионеток в ОРДЛО.

Житель Стаханова рассказал, что в начале 2016 года вступил в ряды НВФ.

Сначала мужчина служил в так называемой инженерно-саперной роте в Луганске, а затем в 4-й отдельной мотострелковой бригаде.

По его словам, командирами этих подразделений явлются кадровые российские военные.

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Он поддавался физическим издевательствам и моральным унижениям со стороны так называемого руководящего состава, осознал ошибочность своего решения и решил бежать.

В СБУ напомнили, что лица, добровольно сообщившие о проведении террористической деятельности и способствовавшие ее предупреждению или прекращению, и если в их действиях нет состава другого преступления, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, недавно героиня пропаганды “ДНР” Светлана Дрюк перешла на сторону Украины.

Источник: СБУ

Фото, видеоСБУ

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