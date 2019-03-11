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Российский суд продлил арест Липецкой фабрики Roshen

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, который наложили на кондитерскую фабрику Roshen в Липецке.

Российский суд продлил арест Липецкой фабрики Roshen

Срок ареста, который наложили на 12 объектов недвижимости фабрики, продлили до 13 июня 2019. Суд разрешил эксплуатировать арестованное имущество, но запретил продавать его или сдавать в аренду.

Под арестом до сих пор находятся склады готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. м².

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– С 1 апреля 2017 мы полностью прекратили производство на Липецкой фабрике, также прекратил свою деятельностью торговый дом и склад с готовой продукцией. Все мощности фабрики законсервированы, а сама продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года, – сообщают в компании.

Несмотря на это Киевская кондитерская фабрика Roshen за прошлый год увеличила чистую прибыль в четыре раза по сравнению с 2017. Общий доход составляет 11,1 млн грн.

Напомним, корпорации Roshen закупила для бойцов ВСУ 430 новейших снайперских винтовок.

Фото: Pexels

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