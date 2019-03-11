Басманный суд Москвы продлил срок ареста, который наложили на кондитерскую фабрику Roshen в Липецке.

Срок ареста, который наложили на 12 объектов недвижимости фабрики, продлили до 13 июня 2019. Суд разрешил эксплуатировать арестованное имущество, но запретил продавать его или сдавать в аренду.

Под арестом до сих пор находятся склады готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. м².

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– С 1 апреля 2017 мы полностью прекратили производство на Липецкой фабрике, также прекратил свою деятельностью торговый дом и склад с готовой продукцией. Все мощности фабрики законсервированы, а сама продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года, – сообщают в компании.

Несмотря на это Киевская кондитерская фабрика Roshen за прошлый год увеличила чистую прибыль в четыре раза по сравнению с 2017. Общий доход составляет 11,1 млн грн.

Напомним, корпорации Roshen закупила для бойцов ВСУ 430 новейших снайперских винтовок.