В Испании женщина чуть не умерла во время орального секса, она получила анафилактический шок из-за спермы своего партнера.

31-летней жительнице Аликанте стало плохо во время орального секса, она почувствовала тошноту и удушье. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщает медицинский журнал British Medical Journal Case Reports.

По словам девушки, у нее никогда не было такой реакции на интимные утехи. После изучения симптомов врачи выяснили, что испанке стало плохо из-за аллергии на препарат амоксициллин пенициллинового ряда. Он попал в организм девушки вместе со спермой.

Ей пришлось пробыть в больнице неделю.

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К слову, в Великобритании женщина попала в реанимацию после выстрела дробовика, который использовала со своим партнером в постели.