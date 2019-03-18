Юлия Тимошенко встретилась с семьями переселенцев в Святогорске Донецкой области.

Сразу после выборов новый президент создаст международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все то, что разрушено, и наладить жизнь переселенцев. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с семьями переселенцев в Святогорске Донецкой области.

– Я не вижу сейчас более экстренной задачи, чем обеспечить и мир, и возрождение, и развитие, – подчеркнула Юлия Тимошенко, беспокоясь о судьбе семей, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

По словам кандидата в президенты, страны-подписанты Будапештского меморандума, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ в обмен на отказ Украины в 1994 году от третьего по мощности ядерного потенциала мира, готовы участвовать и готовы создавать этот мощный фонд по развитию Донбасса.

– Уже есть договоренности. Страны понимают, что Донбассу нужна помощь. Я знаю настроения всех лидеров стран-гарантов. После победы мы не потеряем ни минуты. У нас все готово. Мы сразу инициируем этот процесс, – заверила она и добавила, что до конца выборов будет находиться в разных странах и закреплять эти договоренности.

Юлия Тимошенко также отметила: после выборов первоочередная задача ее как нового президента для возвращения мира в Украину – посадить за стол переговоров президентов стран-подписантов Будапештского меморандума.

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– Мы ежедневно будем решать вопрос возвращения мира. Донбасс вернется в Украину достаточно быстро и мы сможем начать нормально жить. Крым – дольше, – подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, Тарута объединился с командой Тимошенко.

Фото: Юлия Тимошенко