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Когда человек становится взрослым – ученые назвали возраст

Взросление человека начинается не раньше 30 лет.

Когда человек становится взрослым – ученые назвали возраст

Нейробиологи из Кембриджского университета заявили, что человек не становится взрослым пока ему не исполнится 30 лет.

Согласно их исследованию, возраст, в котором человек становится взрослым, у всех разный. Однако в возрасте 18 лет все еще происходят изменения в головном мозге, которые могут оказать влияние на поведение и увеличить вероятность развития психических расстройств.

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– Определение того, когда вы переходите из детства во взрослую жизнь, выглядит все более абсурдным. Это индивидуальный переход, который происходит в течение трех десятилетий, – сказал профессор Питер Джонс.

По его словам, когда человеку исполняется 18 лет, он может голосовать на выборах, покупать алкоголь, получить кредит и отвечать перед законом, но, несмотря на это, судьи по уголовным делам отмечают разницу между 19-летним подсудимым и 30-летним преступником.

Ранее ученые рассказали, что украинцы стареют быстрее других жителей Европы.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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