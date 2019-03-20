Каким будет 20 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 20 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert. Хорошо заниматься делами, которые доставляют удовольствие, наполняют. Напрягаться сегодня не стоит.

Желательно уделить внимание процессам, для которых хочется развития и расширения в будущем.

Питание (в широком смысле слова) и забота о других, скорее всего, принесут хорошие плоды.

Благоприятное время для посадки и ухода за растениями. Можно наводить порядок в финансовой сфере, перепроверить распределение ресурсов.

Грубые и агрессивные поступки лучше исключить. Вопросы, связанные с отношениями и бракосочетанием, стоит перенести на другой день.

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Благоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос, начало путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.