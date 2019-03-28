Йенса Столтенберга оставили в должности генсека НАТО до 30 сентября 2022 года.
Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО дополнительные два года.
Решение о продлении его мандата до 30 сентября 2022 приняли члены Альянса.
Союзники заявили, что поддерживают работу Столтенберга, который модернизирует и адаптирует НАТО до соответствия будущему.
Со своей стороны генсек назвал делом чести выполнять решения членов Альянса.
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Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года.
Напомним, Столтенберг заявил о поддержке НАТО в стремлении Украины вступить в Альянс.
Источник: Европейская правда
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