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Столтенберг остается генсеком НАТО до 2022 года

Йенса Столтенберга оставили в должности генсека НАТО до 30 сентября 2022 года.

Столтенберг остается генсеком НАТО до 2022 года

Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО дополнительные два года.

Решение о продлении его мандата до 30 сентября 2022 приняли члены Альянса.

Союзники заявили, что поддерживают работу Столтенберга, который модернизирует и адаптирует НАТО до соответствия будущему.

Со своей стороны генсек назвал делом чести выполнять решения членов Альянса.

Читайте: НАТО поддерживает вступление Украины в Альянс – Столтенберг

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года.

Напомним, Столтенберг заявил о поддержке НАТО в стремлении Украины вступить в Альянс.

Источник: Европейская правда

Фото: Dreamstime

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