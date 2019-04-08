Уровень углекислого газа за последние 3 млн лет является рекордным, а дальнейший его рост может привести к поднятию моря от одного до двух метров.

Если уровень углекислого газа продолжит расти такими темпами, то примерно через 200 лет это приведет к затоплению территорий.

Сейчас уровень CO2 составляет 410 миллионных долей.

Так за несколько сотен лет уровень моря поднимется от одного до двух метров.

Причиной всего этого является деятельность человека, именно она стала главной причиной парникового эффекта на Земле.

К такому выводу пришли ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений и Института метеорологии Макса Планка. Они создали компьютерную модель, которая анализирует климат за последние 3 млн лет.

Стоит отметить, что уровень углекислого газа всегда был важным показателем климатических изменений. Так, низкий уровень CO2 был главным фактором во времена ледниковых периодов. Сейчас же наращивание количества углекислого газа в атмосфере вызвало обратный эффект.

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К слову, Факты ICTV писали, чем грозит Украине изменение климата.

Источник: Eco Watch