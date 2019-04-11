В пункте пропуска Гоптовка Харьковской области двое россиян обратились к сотрудникам Госпогранслужбы Украины с просьбой дать им политическое убежище.

Двое граждан России являются сотрудниками органов внутренних дел РФ. Они вынуждены были просить политическое убежище в Украине из-за преследований в России на почве своей профессиональной деятельности.

– Их (россиян, – Ред.) преследуют в РФ за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью… Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, являются устойчивой преступной группировкой, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ, – говорится в сообщении.

Они попали в немилость влиятельных лиц из-за того, что пытались прекратить незаконную поставку в аптеки (на участке своей ответственности) наркотических средств. Против них МВД РФ открыло заказное уголовное дело, которое было сфабриковано. Эта ситуация угрожает не только лишением свободы, но и несет опасность для здоровья и жизни российских полицейских.

– Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом “сверху” они приняли решение бежать из РФ в Украину, – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации.

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К слову, Чехия внесла Украину в список безопасных стран, теперь украинцы не смогут получить там убежище.

Источник: Госпогранслужба Украина