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Под Киевом мужчина из-за ревности до смерти забил женщину

В Киевской области мужчина из ревности сильно избил свою сожительницу. Женщина умерла в реанимации.

Под Киевом мужчина из-за ревности до смерти забил женщину

В Белоцерковское отделение полиции обратились медики, которые госпитализировали 38-летнюю местную жительницу с многочисленными телесными повреждениями. Женщина умерла в реанимационном отделении.

– Телесные повреждения погибшей нанес ее 36-летний сожитель, с которым потерпевшая часто злоупотребляла спиртными напитками. Между ними возник конфликт из-за ревности, во время которого мужчина жестоко избил женщину, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

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Задержанному грозит наказание по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) УК Украины – от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что у Запорожье мужчина зарубил свою жену, пытался убить двухлетнего сына, а затем убил себя.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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