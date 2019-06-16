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Филарет рассылает епископам приглашения на свой собор

Почетный патриарх ПЦУ Филарет рассылает епископам приглашение на свой собор.

Филарет рассылает епископам приглашения на свой собор

Почетный патриарх ПЦУ Филарет рассылает приглашение на собор УПЦ Киевского патриархата.

Приглашения адресованные епископам ПЦУ.

Читайте: Филарет отказывается выполнять три условия томоса

Состоится собор в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе 20 июня в 11.00.

Ранее Факты ICTV писали, что Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины, считает предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.

Источник: Сerkvarium.

Фото: Сerkvarium.

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