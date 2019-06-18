Депутаты определяют есть ли коалиция, или ее нет. Главным аргументом для роспуска Рады в команде президента называют отсутствие коалиции. Говорят, ее не существует еще с марта 2016 года, когда вслед за Батькивщиной и Самопомиччю с большинства вышла фракция радикалов.

Зато оппоненты уверяют: коалиция прекратила свое существование только 17 мая 2019 года – после выхода из нее Народного фронта.

В то же время в команде Зеленского назвали еще еще один повод для роспуска Рады – то, что уровень доверия граждан к парламенту очень низкий. Правда такие аргументы удивили специалистов.

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Впрочем, ради объективности напомним, что в 2014 году тогдашний президент Петр Порошенко тоже ссылался на низкий уровень доверия в Раду, когда ее распускал.

Граждане Украины не просто не верят Раде, рейтинг доверия 4% – заявил Владимир Зеленский

Поэтому, чем в своем решении должны руководствоваться судьи – мнения юристов различаются. А вот по мнению политологов, исключительно верховенством права.

Однако политики не слишком этим занимаются. Парад партийных съездов идет полным ходом.

Финал партийных съездов. На какой результат рассчитывают политсилы

На этой неделе свой избирательный список из 50 фамилий назвала Батькивщина Юлии Тимошенко и несколько удивила тем, что вторым номером в нем стал Сергей Тарута, а третьим экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

В пятерку также вошли и проверенные бойцы партии – Сергей Соболев и Елена Кондратюк. В новом парламенте лидер Батькивщины рассчитывает на мощную фракцию и даже уже определилась с кем формировать коалицию.

Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом – заявила Юлия Тимошенко

Однако в партии Слуга народа заявили, что не планируют объединяться с Батькивщиной, а также с Оппозиционными платформой и Опоблоком. Однако не исключают коалиции с Голосом и Силой и честью. Партия экс-главы СБУ Игоря Смешко тоже не против такого объединения. А вот лидер радикалов Олег Ляшко в новой Раде и вообще мечтает стать спикером.

Согласно соцопросам Радикальная партия не попадает в Раду. Непростая ситуация и в Гражданской позиции. Несмотря на то, что ее лидер Анатолий Гриценко на президентских выборах набрал 7%, сейчас социологи дают его партии не более 3%. Но в политсиле не доверяют рейтингам, да и сам Анатолий Степанович планирует возглавить правительство.

Не прочь стать премьером и львовский мэр Андрей Садовый, который возглавил обновленный список Самопомощи. Правда, пока партия не дотягивает и до 2%.

Националисты идут на выборы одной колонной. Свобода Тягнибока объединилась с Нацкорпусом Белецкого и лидером Правого сектора Ярошем. А Оппозиционный блок вместе с партиями Возрождения, Доверяй делам и политсилой Наши Евгения Мураева, который неожиданно возглавил избирательный список.

Кроме Мураева в первую десятку списка вошли нардепы Вилкул и Новинский, мэры 5 городов, среди которых мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес.

Неожиданно к ним присоединился экс-глава фракции регионалов Александр Ефремов, которого уже три года судят по обвинению в сепаратизме.

Также решил идти в депутаты лидер Движения новых сил Саакашвили. Ради выборов он даже прошел медицинскую комиссию и стал на воинский учет.

Напомним, что Партия Кличко не будет формировать список на досрочных парламентских выборах, а выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.