Экологическая катастрофа в селе Збаржевка Винницкой области, всколыхнула всю страну. А началась она с обычного ДТП. Микроавтобус с химикатами не вписался в поворот, перевернулся, упал в пруд и загорелся.

Опасные вещества вылились в притоку реки Рось, из которой вода идет к водопроводов трех областей. Экологическая катастрофа оставила без воды 300 тысяч человек.

Впоследствии выяснится, химикаты похитили из фермерских хозяйств. А машину скорее всего подожгли, чтобы замести следы. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Далее история становится запутанной. Через несколько часов после аварии появляется информация об утечке опасного и очень ядовитого химиката Нурал-В. Он нервнопаралитического действия.

Но впоследствии контролирующие органы почему-то опровергают эту информацию. Но на всякий случай водоснабжения из реки Рось приостанавливают сразу несколько городов. Не дождавшись результатов анализов.

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Контролирующие органы пытаются успокоить население. Заявляют, что до самой реки ядовитые вещества не дошли, все вроде бы осталось в притоке и за три дня должно разложиться.

Через сутки власти заявляют – ситуация контролируемая и жизни людей ничего не угрожает.

После аварии, по словам местных, увеличилась заболеваемость. Жители напуганы, по селу ходят слухи, что яд с пылью поднимается и летает в воздухе, а еще плавает в воде. Мертвая рыба до сих пор появляется в местном пруду.

Пьют воду из реки Рось и в Белой Церкви и Умани, которые объединены одним водопроводом. Они находятся ниже по течению от аварии, а загрязнение реки Рось более чем на двое суток ставит под вопрос функционирования города с населением в почти четверть миллиона человек. Но проведенные анализы очень вовремя показали отсутствие химикатов.

Мэр Белой Церкви разрешил пить воду и купаться. Пляжи города снова полны. Одни поверили, что бояться уже нечего, другие же в реку заходить боятся. Только удивляются тем, кто полез в воду.

Днепр вне опасности: экологи о ситуации с аварией на реке Рось

Экологи говорят, что такие предостережения имеют смысл, концентрация некоторых из химикатов в городе разлива превышает норму в 600 раз.

Но самое главное в этой истории – так и не понятно до сих пор, химикаты надо было искать в воде и почве. Впоследствии, фермер, у которого украли пестициды, заявил, что это был никак не Нурал-В, который искало следствие. Он у него не пропадал.

Защитники природы считают, что пестициды могли задержаться в притоке реки Рось. И позже во время дождей могут пойти дальше по руслу и скорее всего дойти до Днепра.

Другое дело, что Днепр и Десна имеют гораздо большие объемы воды, поэтому такие локальные аварии приведут к меньшим катастрофическим последствиям чем в случае с Белой Церковью.

Поэтому Днепр вне опасности. А вот от купания и рыбалки в водоемах, которые попали в зону бедствия, лучше воздержаться.

Напомним, Факты ICTV писали, какие именно химические вещества попали в реку Рось.