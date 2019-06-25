Уровень безработицы в Украине за последний год уменьшился до 8,8%.
Рынок труда в Украине за последний год показывает положительные тенденции по сокращению уровня безработицы.
По результатам исследования по методологии Международной организации труда, уровень безработицы сократился с 9,5% в 2017 году до 8,8% экономически активного населения в 2018 году.
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К слову, на позитивные изменения указывает то, что в I квартале 2018 года уровень безработицы составлял 9,7%, во II полугодии 2018 года он уменьшился до 8,9%. За 9 месяцев 2018 года отметка остановилась на 8,6%.
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