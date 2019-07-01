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Перевернулось на крышу и наполнилось водой: на Львовщине Audi слетело в канал

В селе Подсадки Львовской области водитель Audi не справился с управлением и упал в водоотводный канал.

Перевернулось на крышу и наполнилось водой: на Львовщине Audi слетело в канал

Во Львовской области в селе Подсадки погиб водитель и пассажир легковушки, который влетел в канал. Водитель Audi пытался въехать на грунтовую дорогу, однако не справился с управлением, и съехал в водоотводный канал.

Авто перевернулось на крышу и наполнилось водой. Водитель и пассажир Audi, 51-летний львовянин, погибли на месте происшествия.

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Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством). Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Назначены экспертизы.

К слову, 28 июня на дороге Киев – Чоп вблизи возле села Лисиничи Львовской области легковушка протаранила грузовик.

Источник: Нацполиция

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