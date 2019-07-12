В Германии позитивно отреагировали на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, который состоялся 11 июля.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что приветствует телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Во время телефонного разговора обсудили нормандский формат переговоров, который в Берлине считают полезным.

По словам Бургера, пока никто не обращался к Германии с предложением о расширении указанного формата переговоров с привлечением Великобритании и США.

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Он добавил, что переговоры, которые касаются войны на Донбассе, проводят в тесном контакте с американскими партнерами.

К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина длился около 20 минут.