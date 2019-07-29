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Любители кошек подвержены шизофрении – ученые

Люди, которые страдают шизофренией, отдают предпочтение котам и кошкам в качестве домашних животных.

Любители кошек подвержены шизофрении – ученые

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова установили, что люди, страдающие шизофренией, заражены токсоплазмозом.

Токсоплазмоз – заболевание организма в результате попадания в него паразита Toxoplasma gondii. Его симптомы очень похожи на легкую форму гриппа.

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Как правило, паразит попадает в организм из недожаренного мяса. Токсоплазмоз переносится такими животными как кошки.
Ученые следили за группой пациентов, наблюдающихся в клинике психиатрии Сеченовского университета. Выяснилось, что токсоплазмозом болеют более 40% с психическим расстройством.

Ученые пришли к выводу, что пациенты с психическими расстройствами чаще болеют токсоплазмозом, чем нормальные люди.

К слову, ученые из университета Калгари обнаружили ранее неизвестные клетки, которые способны восстанавливать сердце после инфаркта.

Источник: Медикфорум

Фото: Dreamstime

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