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ГПУ снова вызывает Гонтареву на допрос по делу Курченко

Генеральная прокуратура вызывает экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву на допрос в рамках уголовного производства в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

ГПУ снова вызывает Гонтареву на допрос по делу Курченко

Валерию Гонтареву опять вызвали на допрос в ГПУ в рамках уголовного производства в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Экс-председателю НБУ необходимо прийти в Генпрокуратуру к прокурору Константину Кулику 12 сентября в 13.30.

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В повестке указано, что Гонтареву вызывают в ГПУ “для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 12 013 220 540 000 400 от 31 января 2013 года”.

Напомним, в апреле Валерия Гонтарева уже получала повестку в ГПУ. Ее вызывали в качестве подозреваемой по делу Курченко, который подозревается в совершении особо тяжких преступлений против Украины, когда он действовал в составе преступной организации беглого президента Виктора Януковича.

Источник: ГПУ

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