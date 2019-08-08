Федеральное правительство Германии готово к активизации нормандского переговорного процесса.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что правительство Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса.

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Он отметил, в Германии выразили обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем.

Напомним, 6 августа в районе проведения ООС боевики осуществили два провокационных обстрела, в результате которых погибли четверо украинских военных.

Фото: germany.mfa.gov.ua