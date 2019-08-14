PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Как защититься во время нападения – 5 советов от полиции

В Академии патрульной полиции рассказали об универсальных методах самообороны во время нападения.

Как защититься во время нападения – 5 советов от полиции

Академия патрульной полиции поделилась универсальными видами самообороны, которые способны спасти жизнь.

Уверенность

Чувствовать себя уверенно помогут занятия различными видами единоборств. Среди самых распространенных джиу-джитсу, дзюдо, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба и панкратион.

Борьба для самозащиты

Если ваша цель заниматься борьбой ради самозащиты, то выбирайте те, которые не требуют особой подготовки или растяжки.

– Зимой поднять ногу в условиях гололеда почти нереально, а все уязвимые места противника скрыты за толстым слоем одежды, – отмечают в полиции.

Уровень подготовки

В стрессовой ситуации человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а спускается до уровня своих навыков.

– Это означает, что если человек знает много приемов, но умеет только бегать – он ​​убежит, – добавили в полиции.

Расставленные приоритеты

Во время нападения обычно важнее жизнь, а не имущество. Лучше отдайте гаджет преступнику, его потом найдут правоохранители.

Выигранное время

Во время нападения будет целесообразным целиться в болевые точки преступника, чтобы ошеломить его и выиграть время для собственного спасения.

– Решительность, конечно, приветствуется, но она должна быть подкреплена навыками. Помните об этом и берегите себя, – подытожили в полиции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 18-летний парень напал на таксиста. Пострадавший остался жив, его госпитализировали, а преступника задержали.

Источник: МВД

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Волна “заминирований” в Украине: в Харькове проверили 52 объекта
Деоккупация Донбасса: полиция подготовила 800 правоохранителей
Непоколебимый черный бизнес: в Днепре напали на митинг против нелегальных игровых автоматов
С синяками и гематомами: в Житомире посреди улицы нашли 2-летнего мальчика
На Киевщине мужчина хотел взорвать родственников пакетом из-под сока
Полицейские задержали чиновников на взятке в $ 1,5 млн
Пешком к мечте: фанатка Винника прошла ночью 45 км ради концерта
В Киеве ищут мужчину за попытки изнасилования: фоторобот и приметы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка