СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые рыбачат в Азовском море.

Сотрудники ФСБ РФ без законных оснований задерживают граждан Украины, которые рыбачат в Азовском море. При осмотре украинского судна не было найдено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей.

Эти нарушения зафиксировала Служба безопасности Украины.

– Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. В частности в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска, – сообщают в СБУ.

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В дальнейшем, без адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ допросили украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.

После того как рыболовы отказались признавать это, ФСБ прибегло к угрозам об инкриминировании им диверсионной и шпионской деятельности против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.

Под натиском украинцы вынуждены были подписать бумаги. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконной рыболовстве. Их освободили с наложением штрафа и конфискацией в доход страны-агрессора катера и другого личного имущества.

К слову, военная контрразведка СБУ установила, что российские спецслужбы вербовали украинских военных с помощью женских аккаунтов в соцсетях.