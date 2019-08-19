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США впервые испытали ракету после выхода из ДРСМД

После выхода из ракетного договора Соединенные Штаты впервые провели испытание крылатой ракеты.

США вперше випробували ракету після виходу з ДРСМД

С острова Сан-Николас в Тихом океане США запустили крылатую ракету наземного базирования, способную поражать цели на той дальности, которую запрещал ДРСМД, подписанный еще с СССР.

Ракета вышла из своей наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

Читайте: Украина обратится в НАТО из-за расторжения ДРСМД

В Пентагоне отметили, что результаты испытаний послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности.

Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ДРСМД, который был заключен с Россией.

Источник: Пентагон

Фото: Пентагон

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